taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8600
EURO
5,6664
ALTIN
190,66
PETR
74,7900

Yağmur Ünal sevgilsinden ayrıldı

Yağmur Ünal bir süredir Garipoğlu Ailesi'nden Kasım Garipoğlu ile birliktelik yaşıyordu.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 07:49..
  1. Haberler
  2. Magazin

Türkan Şoray’ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, iki aydır Kasım Garipoğlu ile birlikteydi. Ancak çiftin beraberliği kısa sürdü ve ilişkilerini noktaladılar.

Yağmur Ünal sevgilsinden ayrıldı

KASIM SETENAY'LA MİKONOS'TA

Kasım Garipoğlu'nun Instagram hesabından sosyetik güzel Setenay Tetik ile paylaştığı fotoğraf yüzünden kıskançlık krizi çıkmış. Yağmur Ünal, Kasım Garipoğlu'na sitemini belirterek telefonlarını kapamış. Garipoğlu şu an Mikonos'ta Setenay Tetik ile tatil yapıyor.

YAĞMUR SPORDA

Yağmur Ünal ise İstanbul'da kendini spora vermiş. İnal cephesinden bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

62
Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

66
Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

9
Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

32
Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı

Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı

22
Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı

6
Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM