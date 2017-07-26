taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.399
USD
3,5553
EURO
4,1394
ALTIN
142,49
PETR
50,5000

Yahudi yerleşimciler Filistinlileri evlerinden ediyor

Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde, Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koydular.

26.07.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. Dünya
Yahudi yerleşimciler Filistinlileri evlerinden ediyor

İsrail askerleri eşliğinde kentin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Ebu Receb ailesine ait eve gelen Yahudi yerleşimciler, ellerindeki "belgeleri" göstererek, binanın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Yahudi yerleşimciler Filistinlileri evlerinden ediyor

El-Halil'deki Eski Şehir İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan AA muhabirine konuya dair, "Dün akşam geç saatlerde İsrail askerleri korumasında eve gelen Yahudi yerleşimciler, binaya kendilerine ait olduğunu iddia ederek, el koydu." dedi.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu VİDEO

Yahudi yerleşimciler Filistinlileri evlerinden ediyor

600 YERLEŞİMCİYİ 1500 ASKER KORUYOR

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 600 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bunlar 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile kent H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrıldı. İçinde Harem-i İbrahim'in de bulunduğu Eski Şehir H2 olarak tasnif edilmiş ve İsrail askerlerinin kontrolüne bırakılmıştı.

Yahudi yerleşimciler Filistinlileri evlerinden ediyor

İlginizi Çekebilir
İş yeleğiyle Coldplay konserine biletsiz girdiler
Avustralyalı iki arkadaş, fosforlu iş yeleğiyle birçok yere ücretsiz girmeyi başardı.
Libya'nın değişen haritası
Libya'da son altı ayda çeşitli cephelerde yaşanan gelişmeler, askeri ve siyasi haritanın 2016 yılına göre hayli değişmesine yol açtı.
Gazze'den Aksa'ya destek için askeri geçit töreni
Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya destek için askeri geçit töreni düzenledi.
Roma'da çeşmeler kapanıyor
Kuraklık yaşanan İtalya'da çeşitli tasarruf yöntemlerine başvuruluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

188
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

79
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

262
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

132
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

354
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

49
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM