Yahudi yerleşimciler Filistinlileri evlerinden ediyor

İsrail askerleri eşliğinde kentin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Ebu Receb ailesine ait eve gelen Yahudi yerleşimciler, ellerindeki "belgeleri" göstererek, binanın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

El-Halil'deki Eski Şehir İmar Komitesi Başkanı İmad Hamdan AA muhabirine konuya dair, "Dün akşam geç saatlerde İsrail askerleri korumasında eve gelen Yahudi yerleşimciler, binaya kendilerine ait olduğunu iddia ederek, el koydu." dedi.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu VİDEO

600 YERLEŞİMCİYİ 1500 ASKER KORUYOR

El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 600 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bunlar 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile kent H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrıldı. İçinde Harem-i İbrahim'in de bulunduğu Eski Şehir H2 olarak tasnif edilmiş ve İsrail askerlerinin kontrolüne bırakılmıştı.