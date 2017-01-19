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Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Esenyurt'ta saklandığı evde 2 kadınla birlikte yakalanan Reina saldırganına kadınların ödül olarak yollandığı ortaya çıktı.

19.01.2017 - 12:07
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Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya girerek 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı saldırganın yakalanmasının ardından detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

BİRLİKTE YAKALANDIĞI KADINLAR ÖDÜL

16 Ocak gecesi yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) isimli kadınlar da gözaltına alındı.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ ve Müslüm Sarıyar'ın haberine göre; DEAŞ’a katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’a ödül olarak DEAŞ tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülüYakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

KARISI KISKANDI POLİSE ANLATTI

Öte yandan Masharipov'un karısı, katilin Mısırlı kadınla birlikte yanına gelerek çocuğunu almasına sinirlendiği için gözaltı sırasında kocasıyla ilgili bilgiler verdi ve Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasına yardımcı oldu.

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler haberi
Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

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