Yapay rahim bebekler için umut oldu

Children’s Hospital of Philadelphia tarafından erken doğan bebekler için geliştirilen yapay rahim, anne rahmindeki 5 aylık bebeğin ömrüne eş olan 3 ay erken doğan kuzu üzerinde denendi.

28 gün boyunca yapay rahmin içinde yaşatılan kuzunun organ gelişimi ve sağlığının anne karnındaki gibi devam ettiği tespit edildi.

Kuzuyu yapay rahimde büyüttüler VİDEO

ERKEN DOĞAN BEBEKLER İÇİN UMUT

Steril ve ısısı kontrol altında tutulan 'bio torba' şeklinde tasarlanan rahim 22 haftaya kadar erken doğan bebeklerin yaşaması için umut olacak.

Hortumlar yardımıyla oksijen ve gerekli kimyasal maddelerle beslenen 'bio torba' karanlık ortamda muhafaza ediliyor. Araştırmayı yürüten ekibin başı Alan Flake, yapılan araştırmanın gelecekte çok erken doğan ve yaşaması imkansız bebekleri hayatta tutabileceğini ifade etti.