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Yapay zekalı robot köpek: Aibo

Sevimli köpek robot Aibo, bu kez yapay zekayla donatılmış bir biçimde daha zeki bir halde geliyor.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 21:13..
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İlk olarak 1999 yılında piyasaya sürülen ve 2006 yılında yeni modeliyle sevenlerinin karşısına çıkan Sony Aibo, en son geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Japonya için dostuyla birlikte karşımıza çıkmıştı.

Aslında bu tür evcil hayvana benzeyen robotların çıkış noktası çok basit: Hiç ölmeyecek bir evcil hayvanınızın olması. Uzun süre önce belki evcil hayvanınız gibi tepkilerinize göre hareket edemiyorlardı ama bu kez durum farklı: Aibo artık komutlarınıza yanıt verebilecek, 'gel, git, otur, kalk' gibi basit komutların yanı sıra öğrenebilen yapay zekası sayesinde alışkanlıklarınıza da uyum sağlayacak.

Yapay zekalı robot köpek: Aibo VİDEO

Yüz sensörleri sayesinde sahibini tanıyabilecek Aibo, yanında oyuncaklarıyla beraber gelecek. Siz kendisiyle ilgilenmediğinizde, kendi kendine ev içinde oyuncaklarıyla oynayacak.

Elbette tüm bu güzelliklerin bir bedeli var ve bu bedel epeyce fahiş: Aibo ilk etapta sadece ABD'deki müşteriler için piyasaya çıkacak ve fiyatı 2.899 dolar (17 bin 500 TL) olacak.

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