taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5272
EURO
3,9677
ALTIN
143,74
PETR
51,1200

Yapılandırma sona erdi

Yapılandırılan vergi ve prim borçları için taksit ödeme süresi doldu.

01.06.2017 - 08:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

1

Vergi borcu olan ve yapılandırma fırsatını değerlendirmek isteyenler için İstanbul'daki Vergi Daireleri gece saat 00.00'a kadar mesai yaptı.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin uğradığı adreslerden birisi de Fatih'te bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve Bahçelievler Vergi Dairesi oldu. Borçlarını yapılandıran mükellefler, borçlarının tamamını ve ya ilk iki taksidini ödemek için akşam saatlerinde vergi dairelerine gitti.

"GAYET MEMNUNUZ"

Sürenin dolmasına dakikalar kala ödemesini yapan bir kişi, "Bizim için iyi oldu. Geç saatte gelebildik. Yapılandırmadan gayet memnunuz." dedi. Borçlarını yapılandırmak için son anda Bahçelievler Vergi Dairesi'ne gelenler, koşarak yetişmeye çalıştı.

İlginizi Çekebilir
Benzin ve motorine indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 16 kuruş indirim bekleniyor.
Bugün piyasaları Dünya Geneli İmalat verisi yönlendirecek
Dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
Rusya’nın tarım ihracatı yüzde 27 oranında artacak
Tkaçev, Rusya’nın tarım ihracatı hacminin 21.5 milyar dolara varacağını söyledi.
Türkiye'de en ucuz tatil Rus turistler yapıyor
Tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Rus turistler; 7 gün için Mayıs'ta 500 TL, Haziran'da 750 TL, Temmuz'da ise 1000 TL ödeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

143
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

166
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

53
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

48
Nazlı Çelik şehitleri andı

Nazlı Çelik şehitleri andı

32
Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

65
Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM