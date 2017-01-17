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Yaralama suçunda ’cop’ silah sayıldı

Elazığ’da bir kişiyi darp edip yaralayan 2 şahsa, olayda kullanılan copun silah sayılması nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

17.01.2017 - 13:02
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cop

M.Y.’yi, darp edip yaralayan O.P. ve A.E.E.’nin yargılanması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkemeye tutuklu sanık A.E.E. ve O.P. ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi.

Savcı, sanıklardan A.E.E.’nin, silah sayılacak ’cop’ ile O.P.’nin ise silah olmaksızın, müştekinin yüzünde iz bırakacak şekilde yaralanmaya sebep verdikleri gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklar, beraat etmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa da yaralama suçunu işledikleri ve silah sayılan cop kullandıkları gerekçesiyle 5’er yıldan 10 yıl hapis cezası verdi, ancak, haksız tahrik ve yaşları küçük olması nedeniyle cezalarını 2’şer yıl 1’er aya indirerek, toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

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