taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Osmaniye'de tüfekle vurulan ve otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı halde bulunan çakal, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

22.04.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. Yaşam

Merkeze bağlı Sarpınağzı Köyü'nde oturan Ahmet Sarpkaya tarafından, 17 Mart'ta yolda ağır yaralı bulunan çakal, götürüldüğü Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Vücudunda saçma yarası olan ve araç çapması sonucu ağır yaralandığı belirlenen yaklaşık 1 yaşındaki yaban hayvanı, veteriner tarafından tedavi edildi.

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Yaklaşık 1 aylık tedavi ardından iyileşen çakal, yaralı halde bulunduğu bölgede yeniden doğaya salındı.

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürü Etem Boz, ağır yaralı olarak Orman ve Su İşleri Osmaniye Şubesi'ne getirilen çakala veteriner hekimler tarafından müdahale edildiğini söyledi. Boz, şöyle dedi:
"Şubedeki arkadaşlarımızın yoğun bir tedavi sürecinden sonra çakalımızı kurtardık ve doğaya salınacak şartlar el verdiği için yeniden doğal ortamına bıraktık. Bu tür vakalarda vatandaşlarda büyük bir duyarlılık oluştu.  Biz 24 saat hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız bu tür vakaları bize bildirdiği zaman anında müdahale ediyoruz."

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Çelik ise doğal hayattan hasta hayvan bildirimleri olduğu zaman onların tedavilerini uygulayıp bakım ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğal yaşam ortamlarına yeniden bırakılmasını takdirle karşılayıp destek verdiklerini söyledi.

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Çelik, bu çalışmaların artması ile ülkedeki hayvanların değerinin artmasına neden olacağını belirterek, "Bu hayvanlar milli değerlerimiz. Bu hayvanlar doğada varlığını sürdürmelidir." diye konuştu.

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

Yaralı çakal, tedavi edilip doğaya bırakıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

80
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

29
Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

51
Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

35
Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

39
Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

12
Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM