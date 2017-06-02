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Yaralı karaca tedavi edildi

Bartın'da köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi edildi.

02.06.2017 - 07:40
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Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yavru bir karacanın yaralı olduğunu gören vatandaşlar, durumu Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

BACAĞI KIRILDI

Yaralı karaca, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kliniğe getirildi. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde, karacanın ön sol bacağında kırık olduğu saptandı.

Yaralı karaca tedavi edildi

Veteriner Tolga Kandıralı tarafından ayağı alçıya alınarak tedavi edilen bir yaşındaki karaca daha sonra Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Yaralı karaca tedavi edildi VİDEO

KAÇARKEN TELLERE TAKILDI

Kandıralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karahasan köyünde köpeklerden kaçtığı sırada tellere takılan karacanın kurtulmak istediği sırada ayağının kırıldığını düşündüklerini ifade etti.

Yaralı karaca tedavi edildi

Yaralı karaca tedavi edildi

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