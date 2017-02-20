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Yaralı şahini bisikletçiler kurtardı

Bursa'da hafta sonunu değerlendirmek için bisikletle dolaşmaya çıkan 2 kişi yaralı şahini kurtardı.

20.02.2017 - 10:07
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Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde oturan Şevket Yiğit ve Faik Ayan, hafta sonunu değerlendirmek için Unçukuru Köyüne bisiklet turu düzenledi.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ'NE GÖTÜRDÜ

Sabah saatlerinde evlerinden çıkan iki arkadaş Unçukuru köyü dönüşünde, Hasanağa mahallesinde yol kenarında uçmaya çalışan şahini gördü. Yerden bir metre kadar uçup düşen şahinin yaralı olduğunu düşünen iki arkadaş yakaladıkları yırtıcı kuşu tedavi edilmesi için Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürdü.

Yaralı şahini bisikletçiler kurtardı

"UMARIM İNSANLARA ÖRNEK OLUR"

Her hafta farklı yerlere bisiklet turu düzenlediklerini belirten Şevket Yiğit, "Biz bisikletçiler olarak yaban hayata ve doğaya saygı gösteriyoruz. Umarım bu davranışımız insanlara örnek olur" dedi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

Yaralı şahini bisikletçiler kurtardı


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