Yarış droneları Türkiye'de üretilecek

Büyük ilgi gören Türkiye Drone Ligi'nin ilk ayağının ardından yarış dronlarının Türkiye’de üretimine karar verildi. Yarış organizatörleri, bir üniversiteyle çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

İLK YARIŞ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Bütün dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen drone yarışları, ilk kez Drone Ligi adı altında Türkiye’deki meraklıları ile buluşmuştu. Maçka’da bulunan Küçükçiflik parkında özel olarak hazırlanan pistteki yarışma büyük ilgi görmüştü. Türkiye Drone Ligi adı altındaki organisazyonun ilk ayağı olan İstanbul yarışlarında Kaan Atahan Ceylan birinci, Berkcan Hacımuslar ikinci, Mert Bilaloğlu üçüncü olmuştu.

ARTIK TÜRKİYE DE ÜRETİLECEK

Türkiye Drone Ligi'nin büyük ilgi görmesinin ardından saatte 140 kilometre hıza ulaşan yarış dronlarının Türkiye’de yapılmasına karar verildi. Türkiye Drone Ligi Organizatörlerinden Özge Dede, bir üniversiteyle işbirliği içinde olduklarını belirterek “Yüzde yüz yerli olan yarış dronlarını üretmek için son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde bir toplantı ile bu konuda bir açıklama yapacağız.” dedi.

8 MİLYAR LİRALIK DRONE PAZARI VAR

2014 yılında dünya genelinde 3 milyon drone varken bu rakam 2015’te 6 milyona çıktı. 2021 yılında dünyada yaklaşık 30 milyon drone olacağı tahmin ediliyor. Dünya drone pazarının büyüklüğü şu anda 8 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın 2021 yılında 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın sonunda Türkiye'de drone kullanıcı sayısı 11 bin 839'u buldu.

















