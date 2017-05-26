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Yaş çay alım fiyatları açıklandı

Yaş çay alım fiyatı 2017'de 2 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

26.05.2017 - 12:09
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  2. Ekonomi

Yaş çay alım fiyatları açıklandı

Çay üreticilerinin merakla beklediği yaş çay alım fiyatları açıklandı.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 1 LİRA 90 KURUŞTU"

Konuyla ilgili Rize'de açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik; "Geçtiğimiz yıl yaş çay alım kilogram fiyatı 1,77 liraydı. 13 kuruş prim 1 lira 90 kuruşa çay alımını gerçekleştirdik. Bu alımı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Toplam 168,4 milyon lira yaş çay primi ödeme yaptık. 1,2 milyar lira çay alım fiyatı, 145 milyon lira budama tazminatı ödedik. 2,2 milyon lira mazot ve gübre desteği olmak üzere geçtiğimiz yıl çay üreticisine 1,5 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etmek istiyorum. Helalühoş olsun." dedi.

"FİYAT BU YIL 2 LİRA 13 KURUŞ"

Bu yıl için de üreticiyi tatmin edecek bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Çelik, "2017 yılında çay kilogram alım fiyatı 2 lira artı 13 kuruş prim ile 2 lira 13 kuruş. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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