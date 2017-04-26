Yaş çayda taban fiyat açıklaması

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle birlikte 1 lira 90 kuruş olduğunu belirtti.

BU YIL DAHA VERİMLİ

Bu yıl hava ve iklim şartlarının iyi olduğunu ifade eden Paliç, daha verimli ve kaliteli ürün temennisinde bulundu.

2 LİRA 20 KURUŞ TALEBİ

Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep etiklerini belirterek, "Bu da yüzde 15'e takabül ediyor. İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek bir fiyat verir." dedi.

İKLİM VE HAVA ŞARTLARI ÇOK İYİ

Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretildiğini kaydeden Paliç, "Bu yıl daha verimli olacağına inanıyorum. İklim ve hava şartları çok iyi. Gelecek yıl organik çaya geçme kararı alındı. Bu yıl gübre konusunda bir deneme yapıyoruz." diye konuştu.