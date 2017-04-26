taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.540
USD
3,5863
EURO
3,9087
ALTIN
145,80
PETR
51,5700

Yaş çayda taban fiyat açıklaması

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç, "Bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını, desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep ediyoruz." dedi.

26.04.2017 - 16:35
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ÇAY

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle birlikte 1 lira 90 kuruş olduğunu belirtti.

BU YIL DAHA VERİMLİ

Bu yıl hava ve iklim şartlarının iyi olduğunu ifade eden Paliç, daha verimli ve kaliteli ürün temennisinde bulundu.

2 LİRA 20 KURUŞ TALEBİ

Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep etiklerini belirterek, "Bu da yüzde 15'e takabül ediyor. İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek bir fiyat verir." dedi.

İKLİM VE HAVA ŞARTLARI ÇOK İYİ

Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretildiğini kaydeden Paliç, "Bu yıl daha verimli olacağına inanıyorum. İklim ve hava şartları çok iyi. Gelecek yıl organik çaya geçme kararı alındı. Bu yıl gübre konusunda bir deneme yapıyoruz." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

724
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

80
FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi

FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi

97
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

62
Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

460
TSK PKK'nın haberleşme merkezini vurdu

TSK PKK'nın haberleşme merkezini vurdu

172
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM