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Yasa dışı geçişlere 'drone'lu önlem

Yasa dışı geçişler için en çok kullanılan noktalardan Ayvacık ilçesi sahillerinde başlatılan "drone" destekli kontroller sürüyor.

25.07.2017 - 15:35
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Çanakkale'de, yasa dışı geçişlerde sık kullanılan noktalardan Ayvacık ilçesi sahillerinde "drone" ile denetim yapan jandarma ekipleri, yaklaşık 90 kilometrelik kıyı şeridini hava ve karadan kontrol altında tutuyor.

Yasa dışı geçişlere 'drone'lu önlem

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde geçen yıl göçmen kaçakçılığını önlemek, suç örgütlerini ortaya çıkarmak, yasal işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve 13 özel timden oluşan "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Kuvveti", sorumluluk sahalarını, karadan olduğu kadar teknolojik imkanları kullanılarak havadan da koruma altına aldı.

EN ÇOK KULLANILAN ALANLAR ABLUKAYA ALINDI

Ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmalarla, yaklaşık 90 kilometrelik kıyı şeridini kontrol ediyor. Timler, Ayvacık'ta kıyı ve sahil şeridinde göçmen kaçakçılarının sık kullandıkları bölgeler ve buralara giden güzergahlarda havadan "drone" destekli çalışmalarla bölgede kaçış için en çok kullanılan alanları ablukaya altına aldı.

Yasa dışı geçişlere 'drone'lu önlem

TİMLER 6 ALANDA DRONE UÇURUYOR

İlçeye bağlı sahil noktalarında 6 alanda "drone" uçuran timler, yasa dışı geçişleri önledikleri gibi trafik kontrollerinden kaçan araçların bulunması ve orman yangınlarının tespiti konularında da faydalı oluyor.

Tamamı konusunda uzman personelden oluşan ekipler, "drone" yardımıyla sorun tespit edilen alanları yaya, araç ve motorize ekiplere anında bildirip çalışanların sevkini gerçekleştiriyor. Bu sayede yasa dışı yollarla bölgeye gelip özellikle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yüzlerce yabancı uyruklu yakalanıp ilgili birimlere teslim ediliyor.

Yasa dışı geçişlere 'drone'lu önlem

2017'DE 3 BİN KİŞİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, 1 Ocak'tan 22 Temmuz'a kadar 161 göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 136 kişinin yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan 81 organizatörden 53'ü tutuklandı. Öte yandan, haklarında "organize silahlı suç örgütü" kapsamında işlem yapılıp mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

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