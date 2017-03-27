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Yaşlanmayı önleyen ilaç fareler üzerinde denendi

Hollanda Erasmus Üniversitesi'ndeki bilim insanları yaşlanmayı önleyen bir ilacı farelerin üzerinde başarıyla test ettiklerini açıkladı.

27.03.2017 - 09:19
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Cell dergisi, Hollanda'nın Rotterdam kentinde Erasmus Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaşlanmayı önleyen bir ilacı geliştirdiklerini ve denendiğini yazdı.

YAŞLANMA SÜRECİ TERSİNE DÖNÜYOR

Dergide yayınlanan makalede, yaşı ilerleyen insanın dokularında giderek biriken yaşlanan hücrelerin uzmanlara göre artrit ve diyabet gibi hastalıklara yol açtığı belirtildi. Hollandalı ekibin geliştirdiği 'gençlik iksirinin' ise söz konusu hücreleri yok ettiği ve bu sayede yaşlanma sürecinin tersine döndüğü kaydedildi.

FARELERDE DENENDİ, FİZİKİ DAYANIKLILIK ARTTI

İlacın içinde yaşlanan hücrelerde kendilerini yok etme dürtüsü uyandıran peptid maddesinin bulunduğu ifade edildi. İlacın uygulamasından sonra yaşlı farelerin fiziki dayanıklılıklarının arttığı gözlendi. Araştırmacılar, farelerin koşu çarkında daha çok zaman geçirmeye başladıklarını tespit etti. Ayrıca farelerin deneyler sırasında kat ettikleri mesafe, ‘gençlik iksiri’ uygulamasından sonra iki kat arttı.

İNSANLARIN ÜZERİNDE DE DENENECEK

Bilim insanları ayrıca farelerin iç organlarının işlevlerinde de iyileşme olduğunu, hayvanların tüylerinin de gözle görülür şekilde düzeldiğini belirledi. Araştırmacılar, geliştirilen ilacın kanserle mücadelede etkili olabileceğini kaydetti. İleride ilacın insanların üzerinde de denenmesi planlanıyor.

Yaşlanmayı önleyen ilaç fareler üzerinde denendi

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