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YAŞ'ta albaylara terfi şansı

Geçen yıl hain general ve amiraller nedeniyle boşalan kadrolara bu yılki YAŞ'ta albaylar terfi edebilir.

02.08.2017 - 07:40
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YAŞ'ta albaylara terfi şansı

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında bugün Çankaya Köşkü’nde toplanacak. Toplantıda albay, general ve amirallerin terfi ve emeklilik durumları görüşülecek.

197 GENERAL, AMİRAL AYRILDI

Geçen yıl YAŞ öncesinde, darbe girişiminde rol alan 149 general ve amiral TSK’dan ihraç edilmişti. Bazı komutanlar hakkında YAŞ’ta alınan emeklilik kararlarıyla birlikte, TSK’dan ayrılan general ve amirallerin sayısı 197’ye ulaşmıştı. Bunun üzerine, daha fazla albayın terfi ettirilmesi ve boşalan general ve amiral kadrolarının mümkün olduğunca doldurulması kararlaştırılmıştı.

ALBAYLARA GENERALLİK ŞANSI

TSK’da kurmaylık eğitimi alan subaylara generallik ve amirallik yolu açılıyor. “Sınıf subayı” olarak adlandırılan kurmay olmayan albayların general olma olasılığı ise normalde çok düşük. Ancak general ve amiral kadrolarında yaşanan sıkıntı nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi ‘sınıftan’ albaylar da yüksek terfi şansına sahip olacak.

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