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Yavru köpeklere polis sahip çıktı

Çorum Osmancık'ta yol kenarındaki sokak köpeği ve 5 yavrusuna polisler sahip çıktı.

12.04.2017 - 11:11
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  2. Yaşam

Çorum Osmancık Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir sokak köpeği 5 yavru dünyaya getirdi.

POLİSLER BARINAK YAPTI

Kaldırım kenarında yatan köpekler, polisler tarafından güvenli bir alana alındı. Osmancık Belediyesi ile irtibata geçen ekipler, Alparslan Türkeş Parkı’na yavru köpekler için barınak yaptırdı.

Yavru köpeklere polis sahip çıktı

TAKDİR TOPLADI

Yağmurdan etkilenmeyecek şekilde altı ve üstü sağlamlaştırılan barınağa bırakılan yavru köpekler, anneleri tarafından beslendi. Polis memurlar ve çevredeki çocuklar tarafından da sahiplenilerek beslenen sokak köpeği yavruları için yapılan barınak vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Yavru köpeklere polis sahip çıktı

Yavru köpeklere polis sahip çıktı




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