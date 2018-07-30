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Yavuz Bingöl manavlardan özür diledi

Bir röportajında "Ben manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim" diyen türkücü Yavuz Bingöl, söylediklerinden pişman oldu.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 10:31..
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Yavuz Bingöl manavlardan özür diledi

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl'ün Posta Gazetesi'ne verdiği röportajda kullandığı 'Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' ifadeleri için özür diledi.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Sözlerinin çarpıtıldığını ileri süren Bingöl şunları söyledi: "Bu ülkede yıllardır sanat yapmaya çalışan biri olarak röportajlardan çektiğim üzüntüyü bilmeme rağmen, muhabir arkadaşın samimiyetine inanarak sorularını yanıtladım. Röportaj esnasında söylediğim şeylerin dışında 'Kendi hayal dünyanızı röportaja monte etmeyin' diye özellikle belirttim. Ancak maalesef yine aynı şeylerle karşı karşıya kaldım.

"MANAV DOSTLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Manav dostlarımdan özür dilerim. Röportaj esnasında konu hakkında verdiğim örnek 'Ben Manav Mehmet değilim, yani o konuyu çok iyi biliyorum yıllardır bu camianın içindeyim' dediğim ve ardından 'Bu örneği de herhangi bir küçümseme veya aşağılama için söylemiyorum' diye ekledim. Bu sözüm kayıtlarda mevcut olmasına rağmen farklı yansıtıldı.

"BENİ KARALAMAK İSTİYORLAR"

'Ben Manav Mehmet değilim, bilinçli bir seçmenim' sözü hayal ürünü olarak röportaja yerleştirildi, manşete çekildi ve yine nedense Yavuz Bingöl'ü karalama kampanyasına dönüştürüldü. Belirttiğim gibi böyle bir niyetim olmamasına rağmen manav dostlarımdan özür dilerim."

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