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Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi dönüşünde ‘Üzerime örtün’ diye vasiyet ettiği çamurlu kaftanı 17 Nisan’da Erdoğan tarafından açıldı.

20.04.2017 - 11:33
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Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Hürriyet'in haberine göre; Türbeler 1925 yılında kapatıldıktan sonra türbe eserleri çevresel ve iklim şartlarından etkilendi. Alüminyum bir kutunun içinde katlanmış bir şekilde sandukanın üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim’e ait kaftan 2005 yılında bulunduğu yerden alındı.

KAFTAN 2 YILDA RESTORE EDİLDİ

Kumaş lime lime dökülür vaziyetteydi. O yıllarda bu tür tarihi kumaşların restorasyonunu gerçekleştiren TBMM Milli Saraylar bünyesindeki tekstil atölyesine götürüldü. Tutanakla teslim edilen ipek kumaştan nohudi renkteki kaftan yaklaşık 2 yıl süreyle restorasyon ve konservasyona tabi tutuldu.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

2008 yılında kaftan İstanbul Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ancak Yavuz Sultan Selim türbesi o tarihte restorasyona alınmıştı. Kaftan müzeye ait bir depoda muhafaza altına alındı.

ÇALINDI TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI

Kaftanın türbedeki yerine konması gecikince 2012 yılında kaybolduğu, çalındığı yönünde tartışmalar başladı. Kültür ve Tuırzim Bakanlığı bu tartışmaları sonlandırmak için açıklama yaptı. Kaftan çalınmamış, iklimlendirme, nem ölçme cihazlarının olduğu müze deposunda koruma altında olduğu söylendi. Ancak bu kez de sultanın vasiyeti gündeme geldi.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN VAZİYETİ

Yazılı belgeye dayalı olmasa da Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi dönüşü dönemin alimlerinden İbn-i Kemal’in atının ayağından sultanın üstüne çamur sıçradığını, Sultan’ın ‘’Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur, bizim için süstür, şereftir. Öldüğümde üstüme örtün’’ dediği anlatılır. Amaç Sultan’ın alimlere verdiği önemi göstermektir.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Bu nedenle de Yavuz Sultan Selim’in vasiyeti yerine getirilmediği söylendi. Ancak restore edilen kaftan nasıl sergilenecekti? Eskisi gibi bir kutu içinde sandukanın üstüne konması kabul görmez. Özel bir vitrin yapılması da türbe adabına uygun olmayacağı yorumlarına neden oldu. 496 yıllık kaftanın gelişi güzel çevresel etkilere açık sergilenmesi ise mümkün değildi.

TÜRBE YENİLENDİ

Kasım 2015’te kaftanın Yavuz Sultan Selim Han’ın vasiyetindeki gibi sandukasının üstünde sergilenmesine karar verildi. Doğrudan sandukanın üstü yerine üzerine hazırlanacak bir cam vitrin içinde kaftanın gösterilmesi düşünüldü. Şubat 2016 tarihinde İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez labaratuvarı uzmanlarına teslim edilen kaftan sergilemeye yönelik destek programına tabi tutuldu.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Türbenin ve tarihi kaftanın mevcut durumuna göre iklimlendirme (ısı, ışık, nem oranlarını belirleyen) cihazları yerleştirildi. Aynı zamanda türbe içindeki eski halıfleksler kaldırılarak yenileri yerleştirildi. Sanduka üzerindeki puşidelerin konservasyonları yapıldı. Türbe giriş kapısının iki yanında yer alan Osmanlı dönemi çinilerin konservasyonları gerçekleştirilerek, zeminden ısıtma sistemi ile türbe yenilendi.

GÜLEN İÇİN KAÇIRILIYORDU

Geçen yıl darbe komisyonu üyesi Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ tarihi kaftanın 2005 yılında darbeci teröristbaşı Fethullah Gülen’e götürülmek üzere kaçırıldığını ve havaalanında yakalandığını belirtmişti.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumun ardından Yavuz Sultan Selim Türbesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Yavuz Sultan Selim Han'ın onarımdan geçirilen kaftanının açılışını gerçekleştirdi.

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

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