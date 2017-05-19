Yeditepe bienali için çalışmalar başladı

Fatih Belediyesi ve Klâsik Türk Sanatları Vakfı işbirliği ve Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşların destekleri ile ilki düzenlenecek olan Yeditepe Bienali; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı gözetiminde gerçekleştirilecek.

60 GÜN SÜRECEK

Klâsik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olan Yeditepe Bienali; 2018 yılının 15 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul’da, 60 gün boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Bienal ile; ülkemiz ve sahip olduğu kültürel, sosyal, sanatsal değerlerin dünya halkları ile paylaşılması hedefleniyor.

“Ehl-i Hiref” temasının işleneceği bienal kapsamında; sergiler, seminerler, paneller, konferanslar, açık oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, iç ve dış mekan enstalasyon çalışmaları, atölye çalışmaları, geleneksel sanatların duayenlerini anma programları, tanıtıcı-tamamlayıcı geziler ve ziyaretler düzenlenecek.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI: EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Bienal boyunca gerçekleştirilecek programlar için öncelikle; Tarihi Yarımada Fatih’te bulunan tarihi mekânların kullanılacağının bilgisini veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir; “8500 yıllık tarihi geçmişi olan, imparatorlukların başkentliğini yapan bu coğrafyada yine bu kadar önemli bir sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Klasik Türk Sanatlarının dünya genelinde tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inandığım ‘Yeditepe Bienali’ni himayeleri altına alarak bize tarifi mümkün olmayan büyük bir onur yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi duygularımla teşekkürü arz ederim.” dedi.

BİENALİN TEMEL AMACI

Yeditepe Bienali I. İstişare Toplantısı’nda konuşan Klasik Türk Sanatları Vakfı yöneticilerinden Muhammed Emin Demirkan; vakıflarının kurulma amacı olan klasik sanatlara hizmet hedefinin aynı zamanda bu bienalin temel amacı olduğunu belirtti.

PROJE SUNMAK İSTEYENLER

Bienale proje sunmak isteyenler; www.yeditepebienali.com internet sitesi üzerinden ya da proje@yeditepebienali.com adresine projelerini göndererek bienal yönetimine ulaştırabilirler. Yine aynı site üzerinden başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirler.

Üniversiteler, akademisyenler, sanatçılar ve öğrencilerin fikirlerini ve eserlerini sergileme imkânı bulabilecekleri önemli bir platform olan bienale, 16 Haziran 2017 tarihine kadar proje başvurusu yapılabilecek.