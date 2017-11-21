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Yeliz Yeşilmen şikayetçi oldu

Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından kocasına kumpas kuranlara video üzerinden seslendi.

21.11.2017 - 14:36
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Yeliz Yeşilmen şikayetçi oldu

Kocası Ali Uğur Akbaş’ın kendisini aldattığı haberleriyle gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, eşine destek olup, fotoğrafların montaj olduğunu' iddia etmişti.

"1.5 AY SONRA GÖRÜŞÜRÜZ" DEDİ

Yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatan Yeliz Yeşilmen, kocası Ali Uğur Akbaş’la birlikte Bilişim Suçları Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Kocasıyla birlikte yaptığı başvuru sonrası sosyal medya hesabına yeni bir video yükleyen Yeşilmen, daha önce de kendisine benzer saldırılar yapıldığını ve bu defa 'cezalarını' çekeceklerini söyledi. Yeşilmen, hukuki sürecin bir buçuk ay içinde sonuçlanacağını belirtmeyi de ihmal etmedi.

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