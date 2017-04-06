Yemen'de 11 bin kişi cezaevlerinde

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, İnsan Hakları Bakanlığı, ülkede iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar sırasında darbeci güçler tarafından 11 bin kişinin alıkonulduğunu, 83 kişinin de cezaevinde işkence sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

ALIKONAN İSİMLER

Açıklamada, Savunma Bakanı Mahmud es-Subeyhi, Islah Partisi yöneticilerinden Muhammed Kahtan, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Tümgeneral Nasır Mansur Hadi ile Lahic kenti Tugay Komutanı Tuğgeneral Faysal Receb'in de Husiler tarafından alıkonulanlar arasında olduğu hatırlatılırken, bu isimlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı uyarınca serbest bırakılması istendi.

3 BİN KİŞİ ZORLA KAYBETTİRİLDİ

Bakanlık ayrıca aralarında siyasetçi, gazeteci ve hukukçuların da olduğu 3 bin kişinin zorla kaybettirildiği bilgisini verdi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, çeşitli kentlerde devam ediyor.