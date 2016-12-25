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Yemen'de binlerce çocuk açlığın pençesinde

Hacce kentinde 150 bi̇nden fazla çocuğun aci̇l temel ve ek gıdaya i̇hti̇yacı olduğu bi̇ldi̇ri̇ldi̇.

AA | 25.12.2016 - 05:53
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Yemen'de Çocukları Koruma Örgütü Başkanı Ahmed el-Kuraşi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hacce'de 150 binden fazla çocuğun acil temel ve ek gıdaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kuraşi, yardım kuruluşlarına Hacce'deki yaklaşık 60 bin sığınmacı aileye "hayat kurtarıcı" gıda ve sağlık yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Açlık tehlikesinin gittikçe arttığına dikkati çeken Kuraşi, ayrıca temel sağlık hizmetlerinin yoksun olduğunu, kolera ve sıtma gibi çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmaya başladığını kaydetti.

Yemen'de binlerce çocuk açlığın pençesinde

Kuraşi, tüm insan hakları kurumlarına, acil olarak Yemen halkına insani yardım ulaştırma, açlık ve gıda yetersizliği sıkıntısını azaltma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bunlardan 10,3 milyonunun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurmuştu.

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