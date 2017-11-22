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Yemen'de çatışmalar 21 günde 244 can aldı

Ülkede yaşanan çatışmalar ve koalisyonun saldırılarında Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Salih yanlılarından 244 kişi hayatını kaybetti.

22.11.2017 - 09:28
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YEMEN

Yemen ordusuna ait "September Net" isimli internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Sana'nın Nehem ilçesinde koalisyon güçlerinin hava saldırıları ve Yemen ordusunun operasyonlarında kasım ayının başından bu yana Husiler ve Salih destekçilerinden 28'i komutan 244 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

ESİR DÜŞENLER DE VAR

Husiler ve Salih destekçilerinden 28 kişinin de esir alındığı belirtilen haberde, ayrıca öldürülen 28 komutanın isimleri de yayınlandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.

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