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Yemen'de savaş kadınları vuruyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Yemen'de yaşanan savaş ve gıda sıkıntısının hamile kadınların hayatını tehlikeye attığını duyurdu.

28.03.2017 - 09:20
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Yemen Temsilcisi Yardımcısı Azizjeldi Helenov, yaptığı yazılı açıklamada, yarısı kadın ve genç kızdan oluşan 3 milyonu aşkın kişinin savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ettiğine, savaşta en büyük bedeli de kadınların ödediğine dikkati çekti.

"10,3 MİLYON KİŞİNİN ACİL YARDIMA İHTİYACI VAR"

Açıklamada, yaklaşık 18,8 milyon kişinin insani yardıma, 10,3 milyon kişinin de acil insani yardıma ihtiyacı olduğu, 1,1 milyon hamile kadının yeterli beslenemediği, sağlık hizmetlerinin verilememesi ve doğum esnasında komplikasyonların oluşması ihtimalinin artması nedeniyle her 52 bin 800 hamile kadından bininin ölebileceği belirtildi.

ANNE ÖLÜMLERİN EN FAZLA OLDUĞU YER YEMEN

Arap dünyasında anne ölümlerinin en yüksek düzeyde görüldüğü Yemen'de yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinin olmamasının, prematüre bebek ve doğumdan sonra annede kanama riskini artırdığı, bu durumun da doğumu zorlaştırdığı ve kadınların hayatını tehlikeye attığı ifade edildi.

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