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Yemen'de şiddet olayları

Yemen'in farklı kentlerinde meydana gelen çatışma ve operasyonlarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

24.04.2017 - 03:49
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Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneydoğusundaki Şebve iline bağlı Es-Said ilçesinde ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 araç hedef alındı. Söz konusu hava saldırısında 3'ü sivil, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda kullanılamaz hale geldiği kaydedilen araçlardan birinin, terör örgütü El-Kaide bağlantılı silahlı kişileri taşıdığı belirtilirken olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının, ülkenin kuzeyinde yer alan El-Cevf ilinin El-Hazm kentinde hükümet güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 asker hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Halk Direniş Güçleri (HDG) kaynakları ise Taiz kentinde Husiler ve Salih yanlılarının, direniş güçlerine ait zırhlı aracı hedef aldığı saldırıda, HDG'nin üst düzey komutanlarından Şeyh Abdurrahman el-Lahci ile gazeteci Salih el-Abidi'nin yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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