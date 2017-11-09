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Yemen'deki Husi operasyonu

Yemen'in Başkent Sana'nın doğusunda çıkan çatışmada 17 Husi militanı öldü.

09.11.2017 - 17:37
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Yemen'de başkent Sana'nın doğusunda bulunan Nehm ilçesinde, ordu birlikleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada 17 militanın öldüğü bildirildi.

17 HUSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yemen ordusuna bağlı Yedinci Askeri Bölge Sözcüsü Abdullah Şendiki, yaptığı yazılı açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktığını ve ordunun büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. Şendiki, çatışmalarda 17 Husi militanın etkisiz hale getirildiğini, onlarcasının yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ordu birliklerine destek verdiğini dile getiren Şendiki, Husilere ait 3 zırhlı araç ile 5 devriye aracının tahrip edildiğini aktardı.

YEMEN'DE HUSİ OPERASYONU

Bölgede çatışmaların sürdüğünü ve Husi saflarında çözülme görüldüğünü vurgulayan sözcü, militanların Nakil İbni Gilan bölgesine doğru kaçtığını kaydetti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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