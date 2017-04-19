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Yemen'den Suudi Arabistan'a saldırı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a roketle düzenlenen saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.

19.04.2017 - 03:29
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Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyon kanalının, Necran kentindeki Sivil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, Yemen'den Necran'a roket atılması sonucu biri kadın biri çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırıyı Yemen'deki hangi tarafın gerçekleştirdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıbı yaşanıyor.

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