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Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

19.07.2017 - 14:26
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BAK

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından kabinedeki değişiklikleri açıkladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DEĞİŞTİ

Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın getirildiğini açıkladı.

Böylece Akif Çağatay Kılıç, Bakanlığa veda etmiş oldu.

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.

Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı VİDEO

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