Yeni Hükümet Sözcüsü Bozdağ

Geçen günlerde yapılan kabine değişikliği ile Adalet Bakanlığı'ndan Başbakan Yardımcılığı'na getirilen Bekir Bozdağ "Hükümet Sözcülüğü" görevine getirildi.

Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapacak.

KABİNE REVİZYONU SONRASI BAKANLAR KURULU TOPLANDI

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Daha önce Bakanlar Kurulu'na Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.