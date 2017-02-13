Yeni iPhone'larda ekran küçülüyor

Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler hakkında yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran Japonya merkezli blog sitesi Mac Otakara, 5 inçlik bir modelin Apple'ın gündeminde olduğunu iddia etti.

EKRAN KÜÇÜLÜYOR

Söz konusu iddiaya göre, Apple yeni iPhone modeli ile 4.7 ve 5.5 inç standardını korumak ile beraber bir de 5 inçlik seçenek sunacak. Aynı iddiaya göre, 3 seçenekte de tamamen cam tasarıma yer verilecek.

İPHONE 10 YAŞINA GİRİYOR

iPhone X, iPhone Pro ya da iPhone 8... İsmi henüz netlik kazanmasa da söz konusu model ile ilgili iddialar şimdiden dillendiriliyor. Gelen bilgiler bir hayli iddialı. Zira Apple bu yıl iPhone'un 10'uncu yaşını kutluyor.