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Yeni KHK yayımlandı

Yeni yayınlanan KHK'da 7348 kişi kamudan ihraç edildi.

14.07.2017 - 20:53
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Yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde kararname yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

7348 KİŞİ KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ

- Adalet Bakanlığı'nda 418 kişi,

- Diyanet'ten 551 kişi,

- Dışişleri Bakanlığı'nda 45 kişi,

- Emniyet'ten 2303 kişi,

- İçişleri Bakanlığı'ndan 1486 kişi,

- Eski İstanbul Valisi hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

- Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi,

- TRT'den 29, Jandarma'dan 235 kişi,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 546 kişi,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 102,

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 9 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) 302'si akademisyen 356 kişi ihraç edildi.

Kararname ile toplam 7348 kişi ihraç edildi.

362 PERSONEL GÖREVE İADE EDİLDİ

362 personel göreve iade edildi. 1 öğrencinin ise öğrenciliği iade edildi. ABD, Kanada ve İniltere'de eğitim gören 9 öğrencinin öğrencilikle ilişiği kesildi. 344 TSK personelinin rütbesi alındı. Daha önce kapatılan 1 dernek ise geri açıldı.

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