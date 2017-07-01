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Yeni Meclis için yer aranıyor

İsmail Kahraman'ın talebi sonrası bürokratlar TBMM binası için yeni yer tartışmasına girdi.

01.07.2017 - 07:27
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Yeni Meclis için yer aranıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın milletvekillerine gönderdiği mektupta, yeni bir Meclis binası yapılması gerektiği yolundaki ifadeleri, bürokratları harekete geçirdi.

YENİ BİNA TARTIŞMALARI

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Meclis’te yeni bina tartışmaları, Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 600’e çıkartılması ve bakanların da milletvekilleri arasından seçilmeyeceği yeni bir sistemin kabul edilmesiyle alevlendi.

472 VEKİL İÇİN ODA BULUNUYOR

Meclis’te halen 472 milletvekili için oda bulunuyor. Bakan olan veya gruplarda ya da TBMM yönetiminde görev yapan milletvekilleri için ayrı oda bulunmuyor.

Yeni Meclis için yer aranıyor

100 ODA İHTİYACI

Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkmasıyla 100 odaya daha ihtiyaç olacak. Bina ihtiyacının karşılanması için, 15 Temmuz sonrası yıkılan eski Halkla İlişkiler Binası’nın yerine yeni bir bina yapılması planlanıyordu.

BÜROKRATLAR BİNA ARAYIŞINA GİRDİ

Yeni binanın temelinin atılması beklenirken, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın milletvekillerine gönderdiği mektupta Meclis binasının artık yetersiz kaldığını belirterek yeni bir bina temennisinde bulunması, yeni bir tartışma başlattı. İnşaat işlerini yürüten bürokratlar olası bir talep durumunda hazırlıklı olmak için şimdiden yeni kampus arayışına başladı.

BÜROKRATLARIN TARTIŞMASI

Yeni kampüs için AŞTİ Bulvarı üzerinde Cepa, Kentpark ve Havelsan’ın arkasında yer alan ormanlık geniş alanların uygun olabileceğini değerlendiren bürokratlarla, “Yeni kampusa gerek yok. Olsa bile 450 dönümlük mevcut kampus varken, yeni kampus yapmak mantıksız olur” görüşünü savunan bürokratlar karşı karşıya geliyor.

Kampüs için yer arayan bürokratlar, “Ulus’taki 1. Meclis ve 2. Meclis yeterli gelmemiş, bugünkü 3. Meclis yapılmış. Günün şartlarına göre Meclis kampuslarının yenilenmesi çok doğal. İhtiyaçları karşılayamadığında yenisi yapılabilir. Şimdi gidip 1. Meclis’e dönülse yeterli gelir mi? 600 milletvekilinin olacağı bir sistemde 4. Meclis yapılabilir?” görüşünü savunuyorlar.

Meclis yönetimi hangi seçeneği tercih ederse etsin, 26. Dönem 3. Yasama Yılı ile birlikte yoğun bir inşaat sezonu yaşanacak.

Yeni Meclis için yer aranıyor

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