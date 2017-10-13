Yeni MTV ücreti belli oldu

Gündemin en çok tartışılan konularından birisi Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) zammıydı. İlk etapta yüzde 40 olarak açıklanan zam miktarına gelen tepkiler üzerine düzenleme yapılacağı açıklanmış, bugün de yeni rakam açıklanmıştı.

MOTOR HACMİNE GÖRE VERGİLENDİRME

Gelen ilk bilgilere göre vergilendirmede esas olarak alınacak kıstasın motor hacmi olduğu belirtildi. Vergi miktarı 1300 CC ve altı için yüzde 15 seviyesi belirlenirken, üzeri için yüzde 25 olarak belirtildi.

Maliye Bakanlığı yeni sistemi "Önergeyle 1300 CC ve altı arabalar için yüzde 15 artış, üst hacimli araçlar için ise 15+10'luk bir artış öngörüyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

RAKAM RAKAM VERGİ MİKTARI

Tasarıdan önce motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1300 cc-1600 cc arası araçlardan 1035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan 2878 TL yıllık MTV alınıyordu.

Yüzde 40 oranının yüzde 15 ve 25 olarak güncellendiği yeni torba yasaya göre ise 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 743 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1293.75 liraya, 1601 cc-1800 cc arası 2283.75 liraya, 1801-2000 cc arası 3 bin 597 liraya çıkacak.

ARAÇ DEĞERİNE GÖRE VERGİLENDİRİLECEK

Plan ve Bütçe Komisyounu'nda Torba Tasarıda MMTV oranındaki bu düşüş kabul görürken, 2018 yılından itibaren alınan araçların silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin de sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.