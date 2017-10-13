taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.314
USD
3,6376
EURO
4,3173
ALTIN
152,26
PETR
57,1000

Yeni MTV ücreti belli oldu

Yüzde 40 olarak dile getirilen ancak gelen tepkiler üzerine yüzde 25 seviyesine çekilen yeni MTV'nin en düşük ücretleri belli oldu.

13.10.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. Dünya
Yeni MTV ücreti belli oldu

QWE

Gündemin en çok tartışılan konularından birisi Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) zammıydı. İlk etapta yüzde 40 olarak açıklanan zam miktarına gelen tepkiler üzerine düzenleme yapılacağı açıklanmış, bugün de yeni rakam açıklanmıştı.

MOTOR HACMİNE GÖRE VERGİLENDİRME

Gelen ilk bilgilere göre vergilendirmede esas olarak alınacak kıstasın motor hacmi olduğu belirtildi. Vergi miktarı 1300 CC ve altı için yüzde 15 seviyesi belirlenirken, üzeri için yüzde 25 olarak belirtildi.

Maliye Bakanlığı yeni sistemi "Önergeyle 1300 CC ve altı arabalar için yüzde 15 artış, üst hacimli araçlar için ise 15+10'luk bir artış öngörüyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

Yeni MTV ücreti belli oldu

RAKAM RAKAM VERGİ MİKTARI

Tasarıdan önce motor hacmi 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçlardan 646 TL, 1300 cc-1600 cc arası araçlardan 1035 TL, 1601 cc-1800 cc arası araçlardan 1827 TL, 1801-2000 cc arası araçlardan 2878 TL yıllık MTV alınıyordu.

Yüzde 40 oranının yüzde 15 ve 25 olarak güncellendiği yeni torba yasaya göre ise 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların vergisi 743 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1293.75 liraya, 1601 cc-1800 cc arası 2283.75 liraya, 1801-2000 cc arası 3 bin 597 liraya çıkacak.

Yeni MTV ücreti belli oldu

ARAÇ DEĞERİNE GÖRE VERGİLENDİRİLECEK

Plan ve Bütçe Komisyounu'nda Torba Tasarıda MMTV oranındaki bu düşüş kabul görürken, 2018 yılından itibaren alınan araçların silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin de sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

İlginizi Çekebilir
Peşmerge, Kerkük'te mevzileri terketti
Irak ordusu Kerkük operasyonunu başlattı. Iraklı general, bu sabah Kerkük'ün batısındaki bir üssü geri aldıklarını ifade etti.
İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor
Daret İzze ilçesinde Cuma namazından sonra toplanan halk, Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.
Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması
Filistinli Hamas ve El Fetih hareketleri arasında varılan uzlaşı atılan imzalarla resmileşti.
Trump'tan Obamacare'e kesik
Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası Obamacare'e karşı yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

213
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

265
Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

143
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

140
Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

97
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

36
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM