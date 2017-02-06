Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazartesi günü iç ve batı kesimlerde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'deki yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA'YA KADAR YAĞIŞLAR ETKİLİ

Salı günü yurdun batı kesimlerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Marmara'nın batısı, Ege kıyılarında, Batı Akdeniz'de kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü de Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde yağış beklentisi yok, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYRETMEYE DEVAM EDECEK

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI

Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ