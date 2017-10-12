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Yeni Zelanda’da 'mycoplasma bovis' hastalığı

MPI, "mycoplasma bovis" hastalığı tespit edilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın imha edileceğini açıkladı.

12.10.2017 - 10:46
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Yeni Zelanda Birincil Endüstri Bakanlığı'ndan (MPI) yapılan yazılı açıklamada, mycoplasma bovis hastalığının daha fazla yayılmasına engel olmak amacı ile hastalığa yakalandığı tespit edilen 4 bin civarındaki büyükbaş havyanın telef edilmek üzere toplanacağı bildirildi.

5 ÇİFTLİKTE 4 BİN SIĞIR

MPI Müdahale Direktörü Geoff Gwyn, ülkenin Güney Adası’nda yer alan Oamaru kasabasındaki 7 çiftlikte temmuz ayında yapılan testlerde mycoplasma bovis hastalığına rastlandığını belirterek, "Hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için, hastalıktan etkilenen beş çiftlikte yaklaşık 4 bin sığırın imha edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gwyn, hastalıklı hayvanların imha edilmesinin ardından yapılacak koordineli çalışmalarla çiftliklerin normale döneceğini ifade etti.

Yeni Zelanda Çevresel Raporlama Grup Canlı Stok verilerine göre ülkede 10,4 milyon büyükbaş hayvan bulunuyor.

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