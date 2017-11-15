Yeni Zelanda'dan mültecilere destek planı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya’ya teknelerle gelen sığınmacıların gönderildiği Papua Yeni Gine’nin (PNG) Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon dolar yardımda bulunacaklarını bildirdi.

ASEAN'DA GÜNDEM MÜLTECİLER

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Başbakan Ardern, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları için gittiği Filipinler’de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.

Ardern, 31 Ekim’de resmen kapatılan merkezdeki mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 3 milyon dolar yardımda bulunacaklarını ve yardımların, mültecilerin Manus Adası’nda kalacakları süre içerindeki ek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.

MÜLTECİ ALMA FİKRİ YENİLENDİ

Görüşmede Turnbull’a merkezdeki mültecilerden 150’sini ülkesine kabul etme teklifini yinelediğini ve bazı olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirten Ardern, ‘‘Yetkililerimiz, Avustralyalı yetkililerle çalışmaya devam edecek ve Avustralya'nın bu teklifi kabul etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olacağız. Bu seferki teklifimizde birkaç yıldır yaptıklarımızdan daha fazla ilerleme kaydettik.’’ dedi.

Ardern, mülteci alım işlemlerinin yaklaşık 5 ay sürebileceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Ardern, geçen hafta Avustralya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında merkezden 150 mülteciyi ülkesine alma teklifinde bulunmuş ancak teklifi Başbakan Turnbull tarafından kabul görmemişti. Muhalefetteki İşçi Partisi ve Yeşiller'in, teklifi kabul etmesi için baskı yaptığı hükümet, teklifi kabul ettiklerine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

KAPATILAN MERKEZDEKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yaklaşık 4 yıldır Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan mülteciler, tesisin kapatılmasına, 15 gündür elektrik, su, gaz, yiyecek ve tıbbi malzeme verilmemesine rağmen yeni yapılan barınaklara gitmeyi güvenlik gerekçesiyle kabul etmiyor.

Papua Yeni Gine'nin Lorengau kenti yakınlarında kurulan barınaklara taşınmayı yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını ve bu yüzden korunaklı olmayan yeni barınaklarda can güvenliklerinin olmayacağını ileri sürerek reddeden mülteciler, merkezde kalmayı sürdürüyor.