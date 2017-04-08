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Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı "İstanbul Buluşması" için binlerce kişi alana toplandı.

08.04.2017 - 15:55
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Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

"Evet Platformu"nca Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda Binali Yıldırım konuşma yapıyor.

Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

Yenikapı'da evet buluşması GALERİ

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN AKIN AKIN GELDİLER

"Aşkımız memleket, millet için evet" sloganıyla düzenlenen buluşma için vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakasından otobüs, Marmaray, metrobüs, metro ve deniz yoluyla Yenikapı Etkinlik Alanı'na geldi.

Alan, ellerinde Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar taşıyan vatandaşlarla dolmaya başladı.

Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

MİLYONLAR 'EVET' İÇİN BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından, Yenikapı mitingi için alanı dolduranların tepeden çekilen fotoğrafını paylaştı.

Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

ERDOĞAN VE YILDIRIM HALKA SESLENİYOR

Buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım birer konuşma yapacak.

Ayrıca sanatçı Uğur Işılak "Evet diyoruz", Hanefi Söztutan "Demokrasi Marşı", Arif Nazım "Ayağa kalk İstanbul", "Evet diyeceğiz", Ceyhun Çelik "Tabii ki evet" ve Eşref Ziya Terzi "Karanlık bizi sevmiyor" adlı şarkı ve şiirleri seslendirecek.

Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

Yenikapı'daki evet mitingine milyonlar akın etti

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