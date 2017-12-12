Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

Bu da kibrit yakan kepçe operatörü

1 Yüksekova’da araçların yakıt depoları dondu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı araçların depolarındaki yakıtın donmasına neden oldu.

2 Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Hanuka Bayramı mesajı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Basın Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Yıldırım, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

3 Detaylı bir anlatımla Bitcoin nedir Türk-Alman Üniversitesi'nde İktisat Bölümü başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Elif Nuroğlu, son günlerin popüler konularından biri Bitcoin'i analiz etti.

4 Nazlı Ilıcak savunmasında Arınç ve Gül'ü örnek gösterdi FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklu olarak yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün örgüt olduğunu bilmediğini, kendisinin bu konuda yalnız olmadığını söyledi.

5 Avrupa Konseyi Karadeniz için balık avlama kotasını belirledi Avrupa Konseyi, 11 Aralık 2017'de, Karadeniz'deki bazı balık stokları için 2018 avlanma sınırlarını belirleyen bir yönetmeliği onayladı.

6 Süt dişlerinde yanlış yapıyoruz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, "Süt dişlerinin tanınması, çocuk sağlığı açısından çok önemli” diyerek doğru bilinen yanlışları açıkladı.