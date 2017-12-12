taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.641
USD
3,8361
EURO
4,5211
ALTIN
153,51
PETR
65,3000

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

Adana'da Suriyeli bir baba, oğlunu yerin 3 metre altına yapılan çöp konteynerinin içine indirip, atık toplattı.

DHA | 12.12.2017 - 10:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan, yerin 3 metre altındaki bir çöp konteynerine çocuğunu indirerek atık toplatan baba, çevredekileri hayrete düşürdü.

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

OĞLUNU KONTEYNERİN İÇİNE BIRAKTI

Suriyeli baba, yer altında kurulan çöp konteynerinin kapağına oğlunu oturtup kapağı kapatarak, çocuğunu yaklaşık 3 metre derinliğindeki konteynerin içine bıraktı.

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

KONTEYNERİN İÇİNDE ATIK ARADI

Küçük çocuk elindeki fenerle, buradaki geri dönüştürülebilecek atıkları yukarıda bekleyen babasına verdi. Baba ise oğlunun verdiği plastik atıkları elektrikli römorka yükledi.

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

ALACAK ATIK KALMAYINCA BABASINA HABER VERDİ

Çevrede bulunanlar baba ve oğlunu şaşkın bakışlarda izledi. Uzun süre havasız ve karanlık yerde kalan Suriyeli çocuk, alacak atık kalmayınca babasına haber verdi.

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Konteynerin kapağına binen çocuk, babası tarafından çıkarıldı. Suriyeli baba- oğlu daha sonra şaşkın bakışlar arasında yollarına devam etti.

Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

İlginizi Çekebilir
Yüksekova’da araçların yakıt depoları dondu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı araçların depolarındaki yakıtın donmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Basın Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Yıldırım, Musevi vatandaşların "Hanuka Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Avrupa Konseyi Karadeniz için balık avlama kotasını belirledi
Avrupa Konseyi, 11 Aralık 2017'de, Karadeniz'deki bazı balık stokları için 2018 avlanma sınırlarını belirleyen bir yönetmeliği onayladı.
CHP ve HDP bayraklarıyla ilgili emniyetten açıklama
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Malkara'ya asılan CHP ve HDP bayraklarıyla ilgili CHP İlçe Teşkilatı yetkililerinin herhangi bir kamera görüntüsü talebinde bulunmadığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

30
Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

65
Esad'a Rus genaralden müdahale

Esad'a Rus genaralden müdahale

60
Ebru Gündeş iyice zayıfladı

Ebru Gündeş iyice zayıfladı

53
AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

AK Partili Elitaş CHP'nin Man Adası belgelerini kürsüde yırttı

62
Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

Başbakan Yıldırım: Trump Cumhurbaşkanımızı arayamadı

37
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür

Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM