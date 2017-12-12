Yer altı konteynerinden oğluna atık toplattı

Adana'da Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan, yerin 3 metre altındaki bir çöp konteynerine çocuğunu indirerek atık toplatan baba, çevredekileri hayrete düşürdü.
OĞLUNU KONTEYNERİN İÇİNE BIRAKTI
Suriyeli baba, yer altında kurulan çöp konteynerinin kapağına oğlunu oturtup kapağı kapatarak, çocuğunu yaklaşık 3 metre derinliğindeki konteynerin içine bıraktı.
KONTEYNERİN İÇİNDE ATIK ARADI
Küçük çocuk elindeki fenerle, buradaki geri dönüştürülebilecek atıkları yukarıda bekleyen babasına verdi. Baba ise oğlunun verdiği plastik atıkları elektrikli römorka yükledi.
ALACAK ATIK KALMAYINCA BABASINA HABER VERDİ
Çevrede bulunanlar baba ve oğlunu şaşkın bakışlarda izledi. Uzun süre havasız ve karanlık yerde kalan Suriyeli çocuk, alacak atık kalmayınca babasına haber verdi.
YOLLARINA DEVAM ETTİLER
Konteynerin kapağına binen çocuk, babası tarafından çıkarıldı. Suriyeli baba- oğlu daha sonra şaşkın bakışlar arasında yollarına devam etti.