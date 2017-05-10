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Yerli hava füzesi Göktuğ

Dün başlayan Savunma Sanayi Fuarı'nda yerli üretim olan havadan havaya füze Göktuğ da görücüye çıktı.

10.05.2017 - 08:16
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Yerli hava füzesi Göktuğ

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Türkiye’nin ilk “havadan havaya” ateşlenen füzesini geliştirdi.

"GÖKTUĞ"

Güdümlü füzelerde zirve olarak nitelendirilen ve Göktuğ adı verilen füze hareket halindeki uçaktan atılıyor ve havadaki hedefi vurabiliyor.

Hareket halindeki bir uçaktan atılması ve yine hareket halindeki bir uçağı vurması nedeniyle yüksek derecede teknoloji gerektiren füzeye zirve olarak nitelendiriliyor.

İKİ FARKLI MODEL ÜRETİLECEK

Göktuğ iki şekilde üretilecek. Varyant-1 adıyla üretilecek model orta ve uzun mezilli, Varyant-2 adıyla üretilecek model ise orta ve kısa menzilli olacak.

Yerli hava füzesi Göktuğ

YURT DIŞI BAĞIMLILIĞI SONA ERECEK

Türk Hava Kuvvetleri’nin şu anda havadan havaya füze ihtiyacını ABD'den aldığı füzelerle karşılıyor. Yerli füzelerin kullanıma başlamasıyla birlikte bu ihtiyaç da ortadan kalkacak.

İlk olarak Göktuğ füzesinin Varyant-2 modeli kullanıma alınacak ve F-16'lardaki "AIM-9X Sidewinder" füzesinin yerini alacak. Uzun menzilli olan Varyant-1 ise yerli savaş uçağı TF-X ile birlikte kullanıma sunulacak.

Yerli hava füzesi Göktuğ

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