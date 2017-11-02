Yerli otomobil için ilk adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor:

ERDOĞAN: İLK OTOMOBİLİN TALİPLİSİYİM

-Ortak girişim grubundan beklentimiz 2019'da prototipi tamamlaması 2021'de satışına başlanmasıdır. Bu konuda en küçük gecikme istemiyoruz.

-Bedelini ödemek şartıyla ilk yerli otomobilin taliplisi benim.

-Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi ancak bu tür girişimlerle, atılımlarla mümkündür.

-Yüksek katma değere sahip üretim ve yatırımlara öncelik tanımalıyız.

-Ekonominin ve teknolojinin gittiği yön bellidir. Bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız şart.

-Mesele sadece otomobil üretmek değil. Buradan ortaya çıkacak teknolojiyle dünyaya meydan okuyacak bir çıkış ortaya koymaktır.

Erdoğan: İlk yerli otomobilin taliplisi benim VİDEO

BAŞBAKAN YILDIRIM: HAYIRLI OLSUN

Başbakan Binali Yıldırım da yerli otomobilin önemine yönelik mesajlar verdi.

Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:

-5 firma bugün imzaları atacak. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

-Yerli otomobil neden gecikti derseniz, bu iş ekonomi ölçeği bulma meselesidir. Bütün işler ince ve detaylı şekilde yapıldı.

Başbakan Yıldırım: Hayırlı olsun VİDEO

-Türkiye otomotiv sektörünün küresel rekabet gücünü sürdürmek için böyle bir adım atmaya ihtiyacımız var.

-Türkiye'de otomobil yapacak mühendis de var, işçi de var, teknisyen de var, babayiğit de var.