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Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

MHP'li Muharrem Varlı, Türkiye'nin et ithalatı yaptığı dönemde yerli otomobil üretmesinde anlam bulamadı.

08.11.2017 - 08:00
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Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobilde imzalar atıldı, büyük heyecan başladı.

Yerli otomobille ilgili başta Almanya olmak üzere yurt dışında karalama kampanyaları başlatıldı, bu algı operasyonlarına bazı CHP'li vekiller de alet oldu.

Yerli otomobille ilgili tartışmalar devam ederken MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'dan şaşırtan bir çıkış geldi.

"YERLİ OTOMOBİL YAPMANIN HANGİ ANLAMI VAR YA"

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan MHP'li Varlı, "Şimdi, yerli otomobilden bahsediliyor, çok güzel.. Ama sen et ithal ederken yerli otomobil yapmanın hangi anlamı var ya?" diye konuştu.

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