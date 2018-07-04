Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

ABD ve NATO Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını durdurmaya çalışırken, Savunma Sanayii tam gaz çalışmaya devam ediyor. Yerli ve milli olan HİSAR Hava Savunma Sistemi için tarih verildi.

Mili hava savunma sistemi 2020'de teslim edilecek VİDEO

"EN YÜKSEK İRTİFAYA KADAR HAVA SAVUNMA AĞINI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "En alçak irtifadan en yüksek irtifaya kadar yerli ve milli hava savunma ağını oluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TESLİMAT 2020'DE BAŞLAYACAK

Atışlı tesleri yapılan HİSAR Hava Savunma Sistemi'nin A modeli Türk Silahlı Kuvvelerine 2020'de teslim edilmeye başlayacak.

HİSAR-O Hava Savunma Sistemi'nin TSK'Ya teslimatları ise 2021 yılında başlayacak.

Uzun menzilli Milli Hava Savunma Sistemimiz HİSAR-U'nun üzerinde çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Yerli ve mili Hava Savunma Sistemi: HİSAR VİDEO