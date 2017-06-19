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Yeşiller'in koalisyon şartı: Eşcinsel evlilik

Almanya'da Yeşiller Birlik/90 partisi 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim kampanyasının ana hatlarını belirledi.

19.06.2017 - 09:11
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Yeşiller'in koalisyon şartı: Eşcinsel evlilik

10 maddelik seçim programında, 2030'a kadar termik enerjinin terk edilmesi, dizel ve benzinli araçlara ruhsat verilmemesi ve iklim değişikliğine karşı önlemlerin alınması ve eşcinsel evliliğinin kabul edilmesi gibi maddeler yer aldı.

İLK ŞART EŞCİNSEL EVLİLİK

DW'nin haberine göre; parti üyeleri, eşcinsel evliliklerin heteroseksüel evliliklerle eşit görülmediği bir koalisyonun içinde yer almayacaklarının altını çizdi.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, "Bizim için adalet, ekoloji, özgürlük, açık görüşlülük bir arada yer alıyor." dedi.

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