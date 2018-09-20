Yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci şans

Bakanlıkça bu yıl ilk defa, özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğrencilerin, sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenlenecek.

YETENEĞİ OLAN ÖĞRENCİYE DÜZENLEME

Milli Eğiitm Bakanlığı (MEB) yetkililerinin verdiği bilgiye göre Bakanlığa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 74 spor lisesi bulunuyor. Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve spor alanlarında yeteneği olduğunu düşünen ancak başka bir lise türüne kaydolmuş öğrenciler için yeni bir düzenleme yaptı.

ÖĞRENCİ NAKİL GEÇİŞLERİ OLACAK

Bu kapsamda, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı ve projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarında bulunan boş kontenjanlara diğer liselerin 9'uncu sınıflarından eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavları ile öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.

SANAT VE SPOR LİSELERİNE GEÇİŞ HAKKI

Öte yandan Bakanlık, bu yıl 10'uncu sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.

Buna göre, diğer liselerin 10'uncu sınıflarından bu okullara gelmek isteyen öğrenciler, boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yetenek sınavlarına alınacak.