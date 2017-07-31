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Yetersiz uyku şişmanlatıyor

Yeterli saat uyumayanların daha kilolu olduğu tespit edildi. Yetişkin bir insanın 7 saat uyuması gerekiyor.

31.07.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Sağlık

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İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 1600 yetişkinin günlük beslenme ve uyuma alışkanlıkları takip edildi.

Araştırmaya göre, günde 6 saat uyuyan katılımcıların bel ölçüleri, 9 saat uyuyanlara oranla yaklaşık 3 cm daha geniş olarak ölçülürken, beslenme alışkanlıklarında uyku alışkanlığına bağlı bir değişiklik gözlemlenmedi.

KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİ

Aynı zamanda araştırmacılar, yeteri kadar uyumayan katılımcılarda kalp rahatsızlıklarına karşı direnç de sağlayan 'iyi' kolesterolün daha az bulunduğunu saptadı.

KİLOLU VE OBEZ OLMA İHTİMALLERİ DAHA YÜKSEK

Çalışmadan sorumlu araştırmacı Dr Laura Hardie, "Bulgularımızla, az uyuyan yetişkinlerin kilolu veya obez olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardık. Bu da yeteri kadar uyumanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Günlük uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ancak bugünkü görüş birliği, yetişkin uykusunun 7 ila 9 saat olması gerektiği yönünde" açıklamasında bulundu.

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