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YGS cevap kağıtları erişime açıldı

Dün YGS sınavının sonuçları açıklanmıştı.

29.03.2017 - 10:24
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YGS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM'den verilen bilgiye göre YGS'ye giren adayların sınav cevap kağıtları erişime açıldı..

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