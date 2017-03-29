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YGS cevap kağıtları erişime açıldı
Dün YGS sınavının sonuçları açıklanmıştı.
29.03.2017 - 10:24
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ÖSYM'den verilen bilgiye göre YGS'ye giren adayların sınav cevap kağıtları erişime açıldı..
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