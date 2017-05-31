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Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

Doların 7 liraya kadar yükseleceğini bekleyerek dolara yatırım yapanların olduğunu söyleyen Yiğit Bulut, döviz yorumcularına yüklendi.

31.05.2017 - 10:06
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Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında ekonomideki son durumu değerlendiren Yiğit Bulut, döviz piyasası hakkında önemli tespitler yaptı.

HALKTAN ÖZÜR DİLEYİN

Referandum sürecinde hızla yükselen dolardaki düşüşe dikkat çeken Yiğit Bulut, ekonomi kanallarında çok bilmişlik yapanların halktan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

"3,50'DEN 3,80'DEN DOLAR ALIN DİYEN..."

Dolar alan birçok kişinin zarar ettiğini söyleyen Bulut, "3,50'den 3,80'den dolar alın diyen nokta noktalar neredesiniz... O günlerde yazı yazanlar adamsanız çıkıp yazı yazın, özür dileyin..." şeklinde konuştu.

"HEPSİ ZARAR ETTİ"

Hükümetin düşeceğini ümit edenlerin, doların 7 liraya kadar yükseleceğini bekleyerek yatırım yaptığını söyleyen Yiğit Bulut, hepsinin zarar ettiğini ifade etti.

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