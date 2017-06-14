Yiğit Bulut dolarda düşüş bekliyor

Yiğit Bulut, TRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan Derin Analiz programında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Dolar yükselir diye bekleyenlerin olduğunu belirten Bulut, o günlerin geride kaldığını söyledi.

"DOLAR YÜKSELİR DİYE BEKLİYORLAR.."

Aylar önce kaç kez "Almayın zarar edersiniz" dediğini ifade eden Yiğit Bulut, "Dolar alanlar kaybetti, TL'ye güvenenler kazandı. Şimdi dolar yükselir diye bekliyorlar. Önceki programlarda da söyledim. Dolardaki düşüş sürecek. Yeni parlak bir döneme giriyoruz.." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ

Türkiye ekonomisindeki büyümeyi de hatırlatan Yiğit Bulut, yüzde 5'lik oranın ciddiye alınması gerektiğini sözlerine ekledi.