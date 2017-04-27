Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı ekonomist Yiğit Bulut, doların düşüşünü değerlendirdi. Bulut özetle "3.57’yi aşağı kırdığı anda 3.34’tür bu kurun değeri. Şu anda 3.57’yi test ediyor. 3.50’yi test ediyor. 3.50 sınırını kırdığı zaman orası tabutun son çivisidir." dedi.

TL'DE KALANLAR KAZANDI

Yiğit Bulut, "Ağustos 2015'te ilk defa dolar 3 TL'nin üstüne çıktı. O gün tv de şunu demiştim: '3 TL üzerinde hareket anomalidir, bulaşmayın, TL enstrümanlarda kalın." dediğini anımsattı.

"Yani TL’de kalanlar, TL’ye güvenenler, dolara euroya hiç bulaşmayanlar bugün itibarıyla dolar alanlara göre çok daha karlı pozisyondalar." diyen Bulut şunları söyledi:

Yiğit Bulut, doların geleceğini analiz etti VİDEO

DOLARDA KALANLAR DAHA BÜYÜK ZARAR EDECEK

-Önümüzdeki günlerde dolar alanların veya dolar spekülasyonu yapınca elinde dolar kalanların çok daha büyük zarar ettiğini göreceğimiz günler geliyor gibi.

YATIRIMCILAR AVRUPA'YI CİDDİYE ALMADI

-Avrupa’dan bir karar geldi. Türkiye’yi siyasi denetime alacakmış da, şöyle yapacakmış böyle yapacakmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da cevap verdi “Tanımıyoruz, siyasi ve çarpıtılmış bir karardır. Bunu tanımıyoruz”.

-Ama önemli olan şu; karar açıklandı dolar 3.60 oldu. 10 saniye kalamadı 3.60’ta. Yabancı satışı geldi hemen 3.57’ye kadar düştü. Yani Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili aldığı karar uluslararası yatırımcılar tarafından hiç ciddiye alınmadı. Türkiye tarafından hiç ciddiye alınmadı. Dünya tarafından hiç ciddiye alınmadı. Yani baktığımız zaman yeni bir Türkiye var artık.

3,50 TABUTUN SON ÇİVİSİ

-Hala satıyorlar. Grafiği görüyorsunuz. Aşağı eğilimli bir grafik. Şu an 3.57. yarın sabah baktığınızda daha da aşağıda görebilirsiniz. 3.57’yi aşağı kırdığı anda 3.34’tür bu kurun değeri. Şu anda 3.57’yi test ediyor. 3.50’yi test ediyor. 3.50 sınırını kırdığı zaman orası tabutun son çivisi.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ VE TURİZM DOLARI AŞAĞI ÇEKECEK

Ayrıca Erdoğan'ın Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika seyahatleri sonrası yeni anlaşmalar ve yeni girişler olabilir. Artan turizm de kuru aşağı çekecektir.